Реал Бетис – Реал Мадрид 2:1

Голы: Кардозо, 34, Иско, 54 (П) – Диас, 10

В субботу, 1 сентября, состоялся матч между Бетисом и Реалом в рамках 26-го тура Ла Лиги-2024/2025. "Королевский клуб" должен был побеждать, чтобы укрепить позицию в чемпионской гонке, сообщает 24 канал.

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Действующий чемпион Испании пришел в гости к неуступчивому Бетису. В первые 10 минут матча Реал смог выйти вперед. Ферлан Менди оказался один на один с голкипером, но отдал передачу на Браима Диаса, который покатил мяч в пустые ворота.

В конце первого тайма Бетис смог сравнять счет усилиями Джонни Кардозо. А уже в начале второй половины игры бывший игрок Реала Иско вывел "зелено-белых" вперед, реализовав пенальти.

"Королевский клуб" в течение второго тайма пытался отыграться, но Бетис сдержал соперников и одержал первую победу над мадридцами за 5 лет. Игра завершилась победой "зелено-белых" со счетом 2:1.