"Вовки" здобули перемогу з рахунком 2:1. В основному складі італійської команди вийшов Артем Довбик, який провів на полі 70 хвилин, але результативними діями не відзначився.

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Що написали про виступ українця

Журналісти італійського видання Tuttomercatoweb оцінили гру українського форварда, інформує 24 Канал. Вони відзначили його націленість на боротьбу, але й розкритикували за відсутність гостроти після змарнованого моменту в першому таймі, коли Артем послизнувся й упав у штрафному майданчику суперника.

Довбик постійно брав участь у дуелях, намагався нав’язати свою фізичну перевагу та продемонструвати силу. Мав неймовірний момент відправити м’яч у ворота суперника, але втратив рівновагу. Після цієї невдачі повністю загубився на полі,

– йдеться в матеріалі.

За гру Артем отримав від журналістів скромну оцінку 5.5. Натомість в Італії позитивно відгукнулися про узбецького форварда Ельдора Шомуродова, який змінив українця та забив переможний гол:

"Шомуродов агресивно вийшов на заміну, через що швидко отримав жовту картку. Робив усе, щоб справити враження та забити гол. Коли здавалося, що все втрачено, Ельдор виявив себе та вирвав перемогу для Роми. Було відчуття, що футболіст знав, куди та як полетить м’яч".

До слова. Також про гру своїх нападників висловився наставник Роми Клаудіо Раньєрі. Він назвав проблему українця, яка його турбує з того дня, як італієць прийшов до клубу.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Артем Довбик провів 35 поєдинків за "вовків", у яких забив 14 голів і віддав 4 асисти. Матч-відповідь з Атлетіком відбудеться 13 березня о 19:45 за київським часом.