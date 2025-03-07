"Волки" одержали победу со счетом 2:1. В основном составе итальянской команды вышел Артем Довбик, который провел на поле 70 минут, но результативными действиями не отметился.

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Что написали о выступлении украинца

Журналисты итальянского издания Tuttomercatoweb оценили игру украинского форварда, информирует 24 Канал. Они отметили его нацеленность на борьбу, но и раскритиковали за отсутствие остроты после потерянного момента в первом тайме, когда Артем поскользнулся и упал в штрафной площадке соперника.

Довбик постоянно участвовал в дуэлях, пытался навязать свое физическое преимущество и продемонстрировать силу. Имел невероятный момент отправить мяч в ворота соперника, но потерял равновесие. После этой неудачи полностью потерялся на поле,

– говорится в материале.

За игру Артем получил от журналистов скромную оценку 5.5. Зато в Италии положительно отозвались об узбекском форварде Эльдоре Шомуродове, который сменил украинца и забил победный гол:

"Шомуродов агрессивно вышел на замену, из-за чего быстро получил желтую карточку. Делал все, чтобы произвести впечатление и забить гол. Когда казалось, что все потеряно, Эльдор проявил себя и вырвал победу для Ромы. Было ощущение, что футболист знал, куда и как полетит мяч".

К слову. Также об игре своих нападающих высказался наставник Ромы Клаудио Раньери. Он назвал проблему украинца, которая его беспокоит с того дня, как итальянец пришел в клуб.

Отметим, что в нынешнем сезоне Артем Довбик провел 35 поединков за "волков", в которых забил 14 голов и отдал 4 ассиста. Ответный матч с Атлетиком состоится 13 марта в 19:45 по киевскому времени.