Футболисты французского гранда трижды отмечались в воротах соперника. Зато румынские хозяева ответили лишь голом престижа. Финальный счет встречи 1:3 в пользу Лиона, а ответный матч запланирован на 13 марта, информирует 24 Канал.

К теме Фонсека мог сорваться на рефери из-за напряженной ситуации в Украине: что об этом известно

Поступок команды довел до слез

Во время празднования одного из голов футболисты Лиона побежали к главному тренеру Паулу Фонсеке, чтобы разделить с ним радостный момент. Этот поступок объединения команды с коучем растрогал португальского специалиста, которого недавно дисквалифицировали аж на 9 месяцев. Все из-за нападения на рефери, который не назначил 11-метровый удар в ворота Бреста в рамках 24-го тура французской Лиги 1.

Видео эмоциональной реакции Паулу Фонсеки

Фонсека не сможет находиться в технической зоне и даже в раздевалке команды в перерывах поединков до 30 ноября 2025-го года.

Впоследствии стало известно, почему Паулу так бурно отреагировал на момент в матче, когда счет был в пользу его команды 2:1. Фонсека мог сорваться из-за войны в Украине и личных обстоятельств. Напомним, что бывший тренер донецкого Шахтера женат на украинке.

Интересно, что Фонсека возглавил Лион только 31 января 2025-го года. Команда под его руководством провела лишь 6 матчей. Отметим, что после 24-х туров Лион занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1 (зона отборочных матчей Лиги конференций), набрав 39 очков.