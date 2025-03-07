Футболісти французького гранда тричі відзначались у воротах суперника. Натомість румунські господарі відповіли лише голом престижу. Фінальний рахунок зустрічі 1:3 на користь Ліона, а матч-відповідь запланований на 13 березня, інформує 24 Канал.

До теми Фонсека міг зірватися на рефері через напружену ситуацію в Україні: що про це відомо

Вчинок команди довів до сліз

Під час святкування одного із голів футболісти Ліона побігли до головного тренера Паулу Фонсеки, аби розділити із ним радісний момент. Цей вчинок об'єднання команди із коучем розчулив португальського спеціаліста, якого нещодавно дискваліфікували аж на 9 місяців. Все через напад на рефері, який не призначив 11-метровий удар у ворота Бреста у рамках 24-го туру французької Ліги 1.

Відео емоційної реакції Паулу Фонсеки

Фонсека не зможе перебувати у технічній зоні та навіть у роздягальні команди у перервах поєдинків аж до 30 листопада 2025-го року.

Згодом стало відомо, чому Паулу так бурхливо відреагував на момент у матчі, коли рахунок був на користь його команди 2:1. Фонсека міг зірватись через війну в Україні та особисті обставини. Нагадаємо, що колишній тренер донецького Шахтаря одружений із українкою.

Цікаво, що Фонсека очолив Ліон лише 31 січня 2025-го року. Команда під його орудою провела лише 6 матчів. Відзначимо, що після 24-х турів Ліон посідає 6-те місце у турнірній таблиці Ліги 1 (зона відбіркових матчів Ліги конференцій), набравши 39 очок.