У неділю, 9 березня, в межах 28-го туру Серії А зустрілися Емполі та Рома. Команда Артема Довбика здобула мінімальну перемогу з рахунком 0:1.

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Як Раньєрі оцінив гру Довбика

Українець розпочав гру з лави запасних, а вийшов на поле на 72-й хвилині.

Наставник зазначив, що Артем був дуже розчарований, але головне – опинитися у правильному місці, пише 24 канал з посиланням на SOS Fanta.

Нічого страшного, але я сказав йому, що я вже в певному віці, тому вони не можуть завжди змушувати мене так страждати,

– сказав Клаудіо Раньєрі.

Він також додав, що команда грала з потрібною віддачею, підлаштовуючись під гру суперника і демонструючи правильну рішучість.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 36 матчів за Рому, у яких забив 14 голів і віддав 4 результативні передачі.

Відзначимо, що наступний матч Рома зіграє проти Атлетік Більбао 13 березня в межах Ліги Європи.