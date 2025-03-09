Проте цього разу Андрій Лунін зіграє у воротах "Королівського клубу". Українець вперше з листопада потрапив в основу мадридців на матч Ла Ліги-2024/2025, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу "вершкових".

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Чому не зіграє Куртуа

У неділю, 9 березня, відбудеться матч 27-го туру Ла Ліги сезону-2024/2025. Реал на "Бернабеу" прийматиме непоступливий Райо Вальєкано. Гра розпочнеться о 17:15 за київським часом.

Андрій Лунін вийде на матч у стартовому складі Реала . Адже Тібо Куртуа зазнав незначного пошкодження правої колінної чашечки та не зможе взяти участь у поєдинку іншого мадридського клубу.

До слова. Андрій Лунін востаннє зіграв у Ла Лізі за Реал 9 листопада 2024 року. Український голкіпер з'явився у матчі проти Осасуни (4:0) та навіть відзначився асистом.

Нагадаємо, що у поточній кампанії Лунін зіграв у 9 матчах за Реал в офіційних турнірах. На рахунку українського голкіпера "вершкових" 12 пропущених м'ячів та 4 кліншити.