В воскресенье, 9 марта, в рамках 28-го тура Серии А встретились Эмполи и Рома. Команда Артема Довбика одержала минимальную победу со счетом 0:1.

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Как Раньери оценил игру Довбыка

Украинец начал игру со скамейки запасных, а вышел на поле на 72-й минуте.

Наставник отметил, что Артем был очень разочарован, но главное – оказаться в правильном месте, пишет 24 канал со ссылкой на SOS Fanta.

Ничего страшного, но я сказал ему, что я уже в определенном возрасте, поэтому они не могут всегда заставлять меня так страдать,

– сказал Клаудио Раньери.

Он также добавил, что команда играла с нужной отдачей, подстраиваясь под игру соперника и демонстрируя правильную решимость.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик сыграл 36 матчей за Рому, в которых забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что следующий матч Рома сыграет против Атлетик Бильбао 13 марта в рамках Лиги Европы.