Летом 2024 года нападающий сборной Украины Артем Довбик перебрался в Рому. Итальянский клуб выплатил Жироне 30 миллионов евро за лучшего бомбардира Ла Лиги.

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Наезд на Довбика

Но клуб сейчас проводит тяжелый сезон и уже дважды сменил главного тренера. Сейчас у Артема непростые отношения с Клаудио Раньери, ведь тот начал ротировать его с узбеком Эльдором Шомуродовым.

После прошлой игры против Эмполи Раньери неоднозначно высказался на пресс-конференции об одном из футболистов. По его словам, "кто-то во встрече играл на себя, но он не скажет, кто именно".

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Italia, Клаудио говорил это именно о Довбике. Такое мнение высказал журналист издания Анджело Манджанте. Он считает, что Артем на поле больше думает о собственной результативности, чем о команде.

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В текущем сезоне Довбик провел 36 матчей за "волков", забив 14 голов и отдав два ассиста. Отметим, что в матче против Эмполи украинец вышел на замену во втором тайме и отыграл всего 20 минут.

Его команда одержала минимальную победу благодаря голу Суле. Это была уже пятая подряд победа римлян в чемпионате Италии и она позволила столичной команде подняться в зону еврокубков на 7 место.