Арминия – Байер 2:1

Голы: Верль, 20, Гросер, 45+3 – Та, 17

Команда Хаби Алонсо подходила к этому поединку в статусе действующего обладателя Кубка и явного фаворита. Она ожидаемо со старта захватила инициативу и довольно быстро вышла вперед в счете, сообщает 24 Канал.

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"Аптекари" забили на 17-й минуте после подачи с углового. Йонатан Та удачно замкнул дальнюю штангу после передачи Амина Адли.

Однако третьелиговый клуб неожиданно быстро ответил на пропущенный гол своим взятием ворот уже через три минуты. Арминия сравняла счет после атаки левым флангом – Луис Оппи прострелил в штрафную, где после небольшой суматохи подхватил мяч Мариус Верль и не оставил шансов голкиперу Байера, исполнив великолепный удар в нижний угол.

А уже в компенсированное время к первому тайму хозяева ошеломили Байер во второй раз. После подачи со штрафного от того же Оппи дальнюю штангу замкнул Максимильян Гросер, который поразил правую девятку буквально с метра – 2:1!

Во втором тайме леверкузенцы имели достаточно моментов, чтобы спастись от сенсационного вылета, однако Арминия выстояла и впервые в истории вышла в финал Кубка Германии.

Смотрите видеообзор матча Арминия – Байер

Отметим, что в матче за трофей билефельдцы сыграют с победителем пары Штутгарт – Лейпциг. Они проведут очное противостояние 2 апреля в 21:45 по киевскому времени.