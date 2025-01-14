Ведутся конкретные переговоры: звезду сборной Украины хочет подписать гранд Бундеслиги

Александр Зинченко в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. В его услугах заинтересован один из топовых клубов чемпионата Германии.

Речь идет о действующем финалисте Лиги чемпионов дортмундской Боруссии. Руководство "черно-желтых" уже перешло от интереса к конкретным действиям, сообщает 24 Канал со ссылкой на известного журналиста Флориана Плеттенберга.

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Интересный вариант для всех сторон

Между немецким клубом и представителями украинского футболиста состоялись предметные переговоры. Они начались несколько дней назад и до сих пор продолжаются.

Отмечается, что заинтересованность в трансфере имеют все стороны. Игрок хочет покинуть Арсенал для получения большего количества игровой практики, а сами "канониры" также не рассчитывают на 28-летнего левого защитника.

Лондонский клуб открыт для того, чтобы отдать своего игрока в аренду с правом выкупа. За полноценный переход они хотят получить около 20 миллионов евро.

Справка. В нынешнем сезоне Александр Зинченко провел 11 матчей за Арсенал, в которых не отличался результативными действиями. Его действующее соглашение с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Напомним, что украинский футболист выступает за "канониров" с июля 2022 года. Его трансфер из Манчестер Сити обошелся Арсеналу в 37 миллионов евро.