Йдеться про чинного фіналіста Ліги чемпіонів дортмундську Боруссію. Керівництво "чорно-жовтих" вже перейшло від інтересу до конкретних дій, повідомляє 24 Канал із посиланням на відомого журналіста Флоріана Плеттенберга.

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Цікавий варіант для всіх сторін

Між німецьким клубом та представниками українського футболіста відбулися предметні перемовини. Вони розпочалися декілька днів тому та досі тривають.

Зазначається, що зацікавленість у трансфері мають усі сторони. Гравець хоче залишити Арсенал для отримання більшої кількості ігрової практики, а самі "каноніри" також не розраховують на 28-річного лівого захисника.

Лондонський клуб відкритий для того, щоб віддати свого гравця в оренду з правом викупу. За повноцінний перехід вони хочуть отримати близько 20 мільйонів євро.

Довідка. В нинішньому сезоні Олександр Зінченко провів 11 матчів за Арсенал, в яких не відзначався результативними діями. Його чинна угода з лондонським клубом розрахована до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, що український футболіст виступає за "канонірів" з липня 2022 року. Його трансфер з Манчестер Сіті обійшовся Арсеналу у 37 мільйонів євро.