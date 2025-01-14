Через це ходить чимало чуток, що гравець може залишити Арсенал. Своєю думкою щодо Олександра Зінченка та його перспектив у лондонському клубі поділився колишній головний скаут Манчестер Юнайтед Мік Браун, повідомляє 24 Канал із посиланням на Football Insider.

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Немає майбутнього в Арсеналі

Експерт вважає, що в українця немає майбутнього в Арсеналі. Він відзначив важливу роль Зінченка на початку кар'єри в команді Артети, але зараз, на думку Брауна, він вже не потрібен "канонірам":

"Я очікую, що він залишить Арсенал. Коли він перейшов туди, то був одним із небагатьох гідних гравців, які допомогли стабілізувати ситуацію, але він не є гравцем топкласу. Те ж саме стосується Габріела Жезуса.

Він ніколи не стане гравцем основного складу в цій команді, він випав з обойми. Артета підтвердив це, придбавши Тімбера та Калафьорі. Зінченко добре грає з м’ячем і може перейти у півзахист, але завжди були побоювання щодо його захисних навичок. Думаю, якщо в січні інший клуб зробить пропозицію, то Арсенал відпустить його".

До слова. Раніше з’явилась інформація, що в підписанні Олександра Зінченка зацікавлений міланський Інтер. Чинний чемпіон Італії може зробити пропозицію вже в нинішнє трансферне вікно.

Зазначимо, що в сезоні-2024/2025 українець зіграв 11 матчів за Арсенал у всіх турнірах. Наступний поєдинок "каноніри" проведуть 15 січня проти Тоттенгема.