"Нерадзуррі" планують посилити захисну ланку команди. Міланський клуб зацікавився досвідченим гравцем збірної України, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

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Мілан зацікавився Зінченком

Останнім часом в Олександра Зінченка склалась вкрай складна ситуація в Арсеналі. 28-річний захисник через постійні травми не може проявити себе та закріпитись в основі "канонірів".

Стало відомо, що Інтер готує пропозицію лондонському клубу, аби оформити трансфер Зінченка в це зимове трансферне вікно. У "нерадзуррі" вважають, що українець принесе користь команді у боротьбі за "золото" Італії.

Мікель Артета давно не вбачає у Зінченку основного гравця. Тому Арсенал готовий розпрощатись з лідером збірної України.

У поточній кампанії Олександр Зінченко зіграв у 11 матчах у складі "канонірів". Результативними діями поки що не відзначався.

До слова. Контракт Олександра Зінченка з Арсеналом закінчується влітку 2026 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість українського фулбека складає 30 мільйонів євро.

Інтер у сезоні 2024/2025 займає третю сходинку турнірної таблиці Серії А. "Нерадзуррі" мають у своєму активі 40 пунктів за 17 зіграних матчів.