Олександр Зінченко вже тривалий час не відзначається стабільною грою за Арсенал. "Каноніри" навіть готуються виставити українського футболіста на продаж, пише 24 канал з посиланням на DailyAFC.

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Яку проблему Зінченка назвав Соареш

Футболіст розповів про цікавий діалог з українцем після його відходуз Арсенала.

Зінні зателефонував мені і сказав: "Брате, можна взяти твій номер?" Я відповів: "Звичайно, але будь обережним, тому що цей номер дуже важкий!",

– сказав Соареш.

Він також додав, що при зустрічі, коли у Зінченка була травма, сказав йому: "Я ж казав тобі, що він – важкий!".

Довідка. У сезоні-2024/2025 Олександр Зінченко зіграв 9 матчів за Арсенал.

Відзначимо, що деякий час українець пропустив через травму.