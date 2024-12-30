Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1. У стартовому складі гостей на поле вийшов український форвард Артем Довбик.

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Оцінка від італійського ЗМІ

Нападник "вовків" зіграв 86 хвилин. Він мав декілька гольових моментів і відзначився ефектним асистом п'ятою, за що отримав чимало схвальних відгуків від італійських ЗМІ.

Зокрема, його гру відзначило видання il Romanista, повідомляє 24 Канал. У ньому заявили, що Артем Довбик знову повертається до своєї найкращої форми після спаду, за який він отримував хвилю критики.

Розіграш з Суле вивів його віч-на-віч із Меньяном, але удар прийшовся в штангу. Він компенсує провину фантастичною передачею п’ятою на Дібалу. Артем добре працював фізично, щоб вивести команду вперед. Він повертається,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що, в підсумку, італійські журналісти оцінили виступ Артема в 6.5 з 10 можливих балів.

Довідка. В нинішньому сезоні Артем Довбик провів за "вовків" 23 матчі. Він відзначився дев'ятьма голами та трьома асистами.

Наступний поєдинок Рома проведе 5 січня проти Лаціо. Римське дербі розпочнеться о 21:45 за київським часом.