Мілан не робив офіційних заяв щодо звільнення Паулу Фонсеки. Однак, свою відставку підтвердив сам португальський спеціаліст, повідомляє 24 канал з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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Фонсека залишився без роботи

Паулу Фонсека повідомив про своє звільнення з посади головного тренер після матчу Мілан - Рома. Португальський тренер розповів про відставку, виїжджаючи вночі з території "Сан-Сіро".

У мене була розмова з керівництвом, це правда, я покидаю Мілан. Таке життя. У мене чиста совість, тому що я зробив все, що міг,

– сказав Фонсека.

Нагадаємо, що Паулу Фонсека очолив Мілан влітку 2024 року. Під керівництвом португальського фахівця "росонері" зіграли 24 матчі, здобувши 12 перемог та зазнавши 6 поразок.

Зазначимо, що наразі посаду головного тренера Мілана пророкують іншому португальському спеціалісту – Сержіу Консейсао, який очолює Порту.