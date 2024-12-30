У неділю, 29 грудня, відбувся матч між Міланом та Ромою в межах 18-го туру Серії А сезону-2024/2025. "Росонері" та "вовки" поділили очки, зігравши внічию 1:1 на "Сан-Сіро", повідомляє 24 канал.

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Дібала та Довбик врятували "вовків"

Перший гол у поєдинку забив гравець Мілана Тіджані Рейндерс. Нідерландець відкрив рахунок на 16 хвилині матчу на "Сан-Сіро".

Римлянам кров з носа було потрібно відіграватись, адже для них важливі кожні очки. Адже підопічні Клаудіо Раньєрі під керівництвом Даніеле Де Россі та Івана Юрича невдало розпочали сезон-2024/2025.

Головними героями матчу стали Артем Довбик та Пауло Дібала. На 23-й хвилині український голеадор віддав розкішний асист п'ятою на аргентинця, після чого той відправив м'яч у ворота.

Відео неймовірного асисту Довбика:

У підсумку команди не змогли виявити сильнішого за 90 хвилин матчу. Римський колектив поїхав додому з одним пунктом.

Зазначимо, що у поточному сезоні Артем Довбик зіграв у 23 матчах за Рому в усіх турнірах. За цей час український форвард відзначився дев'ятьма голами та трьома результативними передачами.