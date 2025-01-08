"Нерадзурри" планируют усилить защитное звено команды. Миланский клуб заинтересовался опытным игроком сборной Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

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Милан заинтересовался Зинченко

В последнее время у Александра Зинченко сложилась крайне сложная ситуация в Арсенале. 28-летний защитник из-за постоянных травм не может проявить себя и закрепиться в основе "канониров".

Стало известно, что Интер готовит предложение лондонскому клубу, чтобы оформить трансфер Зинченко в это зимнее трансферное окно. В "нерадзурри" считают, что украинец принесет пользу команде в борьбе за "золото" Италии.

Микель Артета давно не видит в Зинченко основного игрока. Поэтому Арсенал готов распрощаться с лидером сборной Украины.

В текущей кампании Александр Зинченко сыграл в 11 матчах в составе "канониров". Результативными действиями пока не отмечался.

К слову. Контракт Александра Зинченко с Арсеналом истекает летом 2026 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость украинского фулбека составляет 30 миллионов евро.

Интер в сезоне 2024/2025 занимает третью строчку турнирной таблицы Серии А. "Нерадзурри" имеют в своем активе 40 пунктов за 17 сыгранных матчей.