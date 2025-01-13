Гра закінчилася внічию з рахунком 2:2. Один заліковий бал для своєї команди врятував Артем Довбик, який реалізував пенальті вже в компенсований час, інформує 24 Канал.

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Що сказали про гру Довбика

Виступ форварда збірної України оцінили журналісти видання Giallorossi.net. Вони відзначили залученість нападника в атаки Роми в першій половині зустрічі та поставили йому 6.5 з 10 можливих балів:

Чудова робота, у першому таймі всі дії Роми проходили через його ноги. Дуже холоднокровно реалізував пенальті на останній секунді матчу.

Що цікаво, спочатку цей 11-метровий удар збирався пробивати інший футболіст. Проте наставник "вовків" наполіг, щоб відповідальність на себе взяв саме український форвард.

Клаудіо Раньєрі прокоментував цей епізод на післяматчевій пресконференції та в цілому оцінив гру Артема Довбика, повідомляє RomaPress.

"Довбик? Він один із перших, хто виконує пенальті, бо є Дибала, Паредес і він. Інші двоє не були там, і було правильно дати йому відповідальність. Залевський спочатку підходив до позначки, але я хотів, щоб Артем пробив пенальті. Він дуже хороший гравець, у Жироні він забивав багато голів з пенальті.

Під час ігор він не часто б'є по воротах, і ми також повинні навчитися швидше подавати йому м'яч, бо він любить бігти в простір. Натомість ми часто не віддаємо йому м'яч так, як повинні. Думаю, що поступово ми будемо залучати його все більше та більше", – сказав Раньєрі.

До слова. Гол у ворота Болоньї став ювілейним для Артема Довбика у складі Роми. Він провів за "вовків" 25 матчів, у яких забив 10 голів і віддав три результативні передачі.

Зазначимо, що наступний поєдинок підопічні Раньєрі проведуть проти Дженоа Руслана Маліновського, який вже відновив тренування з м'ячем. Стартовий свисток пролунає о 21:45.