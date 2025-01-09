Тоді українець зламав ногу та вивихнув суглоб правої щиколотки. Після цього він переніс операцію та розпочав тривалу реабілітацію.

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Довгоочікувана зустріч з м'ячем

У середині грудня уродженець Житомира провів перше індивідуальне тренування. Тепер же Маліновський зробив наступний важливий крок – повернувся до роботи з мʼячем.

Про це гравець збірної України повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, інформує 24 Канал. Руслан опублікував фотографії з тренувального поля.

Маліновський провів перше тренування з м'ячем / Фото з інстаграму футболіста

Зазначимо, що наразі терміни остаточного відновлення футболіста залишаються невідомі. У нинішньому сезоні він провів лише шість матчів, у яких записав собі в актив один асист.