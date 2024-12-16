21 вересня, в межах 5-го туру Серії А відбувся матч між Венецією та Дженоа. На 50-й хвилині Руслан Маліновський отримав жахливу травму, пише 24 канал з посиланням на інстаграм українського футболіста.

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Перше тренування після травми

Маліновський вже розпочав індивідуальні тренування. Він опублікував відео, де виконує бігові вправи на стадіоні.

Нагадаємо, що гравець зазнав вивиху суглоба та перелому малогомілкової кістки.

Тренування Маліновського: дивіться відео

Довідка. У сезоні-2024/2025 Руслан Маліновський зіграв 6 матчів за Дженоа, у яких відзначився однією результативною передачею.

Відзначимо, що українець повернеться на поле не раніше лютого 2025 року.