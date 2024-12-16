Господарі здобули перемогу з рахунком 2:0, забивши обидва м'ячі вже у компенсований час. У третьому поєдинку поспіль в основному складі "вовків" не знайшлося місця Артему Довбику, який вийшов на заміну після перерви.

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Раньєрі залишив меседж Довбику

Після фінального свистка головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловився про гру українського форварда, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW. Він розповів, що уродженцю Черкас треба терміново покращити:

"Довбик фізично не готовий на 100%. Я випустив його, бо в першому таймі ми зробили 4-5 передач у штрафний майданчик, які потрібно було замикати, але нам це не вдалося. Ель-Шаараві отримав два удари по нозі й кульгав. Я вирішив випустити Довбика, сподіваючись, що він зможе закрити гру на подачах, але цього не сталося. Перше, що він має покращити – це фізична форма.

Такий гравець, як він, якщо не перебуває у хорошій фізичній кондиції, не може допомогти команді іншим способом. А ми, своєю чергою, маємо навчитися його використовувати. Я казав про це з самого початку: його треба забезпечувати м’ячем або передачею в глибину, коли він у формі й може ривком випередити суперника, або ж на подачах. Але коли у другому таймі він вийшов на поле, ми майже не робили кросів".

Довідка. В нинішньому сезоні Артем Довбик зіграв 20 поєдинків за "вовків", у яких забив 6 м'ячів і віддав 1 асист. Його безгольова серія за італійський клуб триває вже 7 матчів.

Зазначимо, що наступну гру Рома проведе 18 грудня у Кубку Італії. В 1/8 фіналу римляни протистоятимуть Сампдорії.