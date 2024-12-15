Відомий іспанський футболіст Хесус Навас прощається із футболом. Про це він повідомив ще у вересні, а тепер провів свій останній матч за головний клуб життя Севілью, повідомляє 24 Канал.

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Ефектна церемонія

Правий захисник відіграв 71 хвилину за "нервьоненсе" у домашньому матчі 17 туру Ла Ліги проти Сельти. Його команда змогла тріумфувати 1:0 завдяки голу Буено.

Фанати андалусійців вирішили влаштувати тепле прощання із Хесусом. Іспанець здійняв овації стадіону "Рамон Санчес Пісхуан", а також довго дякував фанам за підтримку.

Відео прощання Севільї із Навасом:

Кар'єра Хесуса Наваса

Саме в Севільї Навас провів левову частку своєї кар'єри. Хесус грав за команду з 2003 по 2013 роки, а також з 2017-го по 2024-ий. Між цими періодами іспанець виступав за Манчестер Сіті.

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У складі Севільї Навас виграв чотири трофеї Ліги Європи, два Кубки Іспанії, а також по одному Суперкубку Іспанії та УЄФА. У 704 іграх за "нервьоненсе" іспанець оформив 40 голів.

Крім того, він вигравав АПЛ з Манчестер Сіті, а також ставав чемпіоном світу (2010) та двічі чемпіоном Європи (2012, 2024). У 56-ти зустрічах у складі "фурії рохи" Навас оформив п'ять голів.