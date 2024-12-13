У вівторок, 10 грудня, в межах 6-го туру Ліги чемпіонів зустрілися Жирона та Ліверпуль. "Мерсисайдці" здобули мінімальну перемогу з рахунком 0:1, пише 24 канал з посиланням на Anfield Index.

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Циганков міг потрапити на радари Ліверпуля

Скаути англійської команди хотіли переглянути Віктора Циганкова та Мігеля Гутьєрреса, однак українець пропустив матч через травму.

А ось іспанець показав себе доволі успішно перед представниками "мерсисайдців", виконуючи не лише захисні, а й атакувальні обов'язки на полі. Очікується, що його здібності ідеально впишуться в тактику Арне Слота.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Віктор Циганков зіграв 10 матчів за Жирону, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, що українець продовжує відновлюватися після чергової травми.