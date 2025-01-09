Тогда украинец сломал ногу и вывихнул сустав правой лодыжки. После этого он перенес операцию и начал длительную реабилитацию.

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Долгожданная встреча с мячом

В середине декабря уроженец Житомира провел первую индивидуальную тренировку. Теперь же Малиновский сделал следующий важный шаг – вернулся к работе с мячом.

Об этом игрок сборной Украины сообщил на своей странице в инстаграме, информирует 24 Канал. Руслан опубликовал фотографии с тренировочного поля.

Малиновский провел первую тренировку с мячом / Фото из инстаграма футболиста

Отметим, что пока сроки окончательного восстановления футболиста остаются неизвестны. В нынешнем сезоне он провел лишь шесть матчей, в которых записал себе в актив один ассист.