Несмотря на это, украинец получал за свои выступления немало критики. Своими мыслями относительно игрового стиля Артема Довбика поделился бывший итальянский нападающий, а ныне тренер, Денис Годеас, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW.

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Специалист высокого мнения о Довбике

Он сравнил футболиста сборной Украины с форвардом Манчестер Сити Эрлингом Холандом. Итальянец заявил, что таких нападающих пока достаточно мало и верит, что Артем будет успешным в Серии А.

"Мне нравится Довбик, он игрок штрафной площадки, таких сегодня мало. Я уверен, что у него все получится. Возможно, у него нет характеристик Ибрагимовича или подобных игроков, но он легко может достичь двузначных показателей.

Конечно, ему также нужна помощь партнеров по команде, потому что он нападающий того же стиля, что и Холанд, один из тех, кому нужно большое количество атакующих действий для гола", – сказал Годеас.

Справка. В нынешнем сезоне Артем Довбик сыграл 24 матча во всех турнирах за Рому, в которых забил девять голов и отдал три голевые передачи.

Отметим, что следующий поединок "волки" проведут 12 января на выезде против Болоньи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.