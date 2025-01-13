"Матрацники" на домашньому полі мінімально переграли свого суперника з рахунком 1:0. Єдиний гол на початку другого тайму забив аргентинський форвард Хуліан Альварес.

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Неймовірна серія

Ця перемога стала історичною для команди Дієго Сімеоне. Атлетіко тріумфував у 14-му поєдинку поспіль у всіх турнірах, що є новим клубним рекордом, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу "матрацників".

Переможна серія Атлетіко розпочалась з матчу Кубка Іспанії проти УЕ Вік, який відбувся 31 жовтня 2024 року. Тоді підопічні Сімеоне виграли з рахунком 2:0.

За цей час Атлетіко здобув вісім перемог у Ла Лізі, а також по три в Лізі чемпіонів та Кубку Іспанії. Серед інших суперників виділяються Барселона та ПСЖ, які поступилися вдома "матрацникам" з однаковим рахунком 1:2.

Дивіться відеоогляд матчу Атлетіко – Осасуна

Довідка. Після перемоги над Осасуною команда Дієго Сімеоне очолила турнірну таблицю Ла Ліги. "Матрацники" набрали 44 очки в 19 турах, що дозволяє на один заліковий бал випереджати Реал і на п'ять – Барселону.

Зазначимо, що наступний поєдинок Атлетіко проведе 15 січня проти Ельче в 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:30.