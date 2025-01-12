Реал – Барселона 2:5

Голи: Мбаппе, 5, Родріго, 60 – Ямаль, 22, Левандовський, 36 (пен.), Рафінья, 39, 48, Бальде, 45+10

Вилучення: Щенсний, 57 (Б)

На шляху до фіналу Реал розгромив Мальорку (3:0), а Барселона впевнено обіграла Атлетік (2:0). Битва за трофей відбулася на арені "King Abdullah Sports City" у саудівській Джидді, пише 24 Канал.

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Гольовий дощ у Саудівській Аравії

Українець Андрій Лунін залишився на лаві запасних. Карло Анчелотті традиційно довірив місце у воротах бельгійцю Тібо Куртуа.

Початок матчу виявився перспективним для "королівського клубу". Вже на 5-й хвилині Мбаппе приєднався до швидкої контратаки, яку впевнено завершив точним ударом з близької відстані.

"Блаугранас" відігралися на 22-й хвилині. 17-річний Ямаль забив гросмейстерський гол у ворота Куртуа, обігравши кількох опікунів.

Ще до перерви конкурент Луніна ще тричі діставав м'яч з сітки воріт після влучних ударів Левандовського (з пенальті), Рафіньї та Бальде.

У другому таймі обидві команди не збиралися зупиняти гольову феєрію. На 48-й хвилині бразилець Рафінья оформив дубль, вчергове продемонструвавши індивідуальну майстерність.

Інтрига повернулася на 57-й хвилині, коли Щенсний ціною червоної карти зупинив прохід Мбаппе. Штрафний удар майстерно виконав Родріго, забивши гол красивим обвідним ударом.

Після вилучення футболісти "синьо-гранатових" почали грати обережніше. Це принесло результат. До фінального свистка рахунок не змінився. Команда Ганса-Дітера Фліка перемогла Реал – 5:2.

Барселона" здобула 15-й Суперкубок Іспанії, одноосібно зберігаючи лідерство за кількістю трофеїв.