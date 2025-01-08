Атлетік – Барселона 0:2

Голи: Гаві, 17, Ямаль, 52

У середу, 8 січня, на стадіоні "Король Абдулла Спортс Сіті" у місті Джидда відбувся перший півфінал Суперкубка Іспанії. За путівку до фіналу боролися володар Кубка Іспанії минулого сезону Атлетік з Більбао та віцечемпіон Барселона, пише 24 Канал.

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Впевнена перемога Барселони

У воротах "блаугранас" вийшов досвідчений Войцех Щенсний. Легендарний голкіпер відновив кар'єру заради іспанського гранда.

Підопічні Ганса-Дітера Фліка швидко відкрили рахунок у зустрічі. На 17-й хвилині Гаві після пасу Бальде холоднокровно відправив м'яч до сітки воріт "левів".

Подвоїти перевагу гравцям Барселони вдалося на початку другого тайму. 17-річний Ламін Ямаль ударом з близької відстані розстріляв голкіпера Атлетіка.

Номінальні господарі спробували відновити інтригу за 8 хвилин до фінального свистка. Півзахисник "левів" Оскар де Маркос скоротив перевагу Барси до мінімуму. Проте арбітр після перегляду ВАР зафіксував офсайд та скасував взяття воріт.

У підсумку матч завершився з рахунком 2:0 на користь Барселони. "Синьо-гранатові" стали першим фіналістом Суперкубка Іспанії.

У фінальному матчі, який відбудеться 12 січня, Барселона зустрінеться з переможцем пари Реал – Мальорка.