Атлетик – Барселона 0:2
Голы: Гави, 17, Ямаль, 52
В среду, 8 января, на стадионе "Король Абдулла Спортс Сити" в городе Джидда состоялся первый полуфинал Суперкубка Испании. За путевку в финал боролись обладатель Кубка Испании прошлого сезона Атлетик из Бильбао и вице-чемпион Барселона, пишет 24 Канал.
Читайте также Опять без Зинченко в старте: Арсенал сенсационно уступил Ньюкаслу в Кубке лиги
Уверенная победа Барселоны
В воротах "блаугранас" вышел опытный Войцех Щенсный. Легендарный голкипер возобновил карьеру ради испанского гранда.
Подопечные Ганса-Дитера Флика быстро открыли счет во встрече. На 17-й минуте Гави после паса Бальде хладнокровно отправил мяч в сетку ворот "львов".
Удвоить преимущество игрокам Барселоны удалось в начале второго тайма. 17-летний Ламин Ямаль ударом с близкого расстояния расстрелял голкипера Атлетика.
Номинальные хозяева попытались восстановить интригу за 8 минут до финального свистка. Полузащитник "львов" Оскар де Маркос сократил преимущество Барсы до минимума. Однако арбитр после просмотра ВАР зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот.
В итоге матч завершился со счетом 2:0 в пользу Барселоны. "Сине-гранатовые" стали первым финалистом Суперкубка Испании.
В финальном матче, который состоится 12 января, Барселона встретится с победителем пары Реал – Мальорка.