Атлетик – Барселона 0:2

Голы: Гави, 17, Ямаль, 52

В среду, 8 января, на стадионе "Король Абдулла Спортс Сити" в городе Джидда состоялся первый полуфинал Суперкубка Испании. За путевку в финал боролись обладатель Кубка Испании прошлого сезона Атлетик из Бильбао и вице-чемпион Барселона, пишет 24 Канал.

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Уверенная победа Барселоны

В воротах "блаугранас" вышел опытный Войцех Щенсный. Легендарный голкипер возобновил карьеру ради испанского гранда.

Подопечные Ганса-Дитера Флика быстро открыли счет во встрече. На 17-й минуте Гави после паса Бальде хладнокровно отправил мяч в сетку ворот "львов".

Удвоить преимущество игрокам Барселоны удалось в начале второго тайма. 17-летний Ламин Ямаль ударом с близкого расстояния расстрелял голкипера Атлетика.

Номинальные хозяева попытались восстановить интригу за 8 минут до финального свистка. Полузащитник "львов" Оскар де Маркос сократил преимущество Барсы до минимума. Однако арбитр после просмотра ВАР зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот.

В итоге матч завершился со счетом 2:0 в пользу Барселоны. "Сине-гранатовые" стали первым финалистом Суперкубка Испании.

В финальном матче, который состоится 12 января, Барселона встретится с победителем пары Реал – Мальорка.