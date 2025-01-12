Реал – Барселона 2:5

Голы: Мбаппе, 5, Родриго, 60 – Ямаль, 22, Левандовский, 36 (пен.), Рафинья, 39, 48, Бальде, 45+10

Удаление: Щенсный, 57 (Б)

На пути к финалу Реал разгромил Мальорку (3:0), а Барселона уверенно обыграла Атлетик (2:0). Битва за трофей состоялась на арене "King Abdullah Sports City" в саудовской Джидде, пишет 24 Канал.

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Голевой дождь в Саудовской Аравии

Украинец Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Карло Анчелотти традиционно доверил место в воротах бельгийцу Тибо Куртуа.

Начало матча оказалось перспективным для "королевского клуба". Уже на 5-й минуте Мбаппе присоединился к быстрой контратаке, которую уверенно завершил точным ударом с близкого расстояния.

"Блаугранас" отыгрались на 22-й минуте. 17-летний Ямаль забил гроссмейстерский гол в ворота Куртуа, обыграв нескольких опекунов.

Еще до перерыва конкурент Лунина еще трижды доставал мяч из сетки ворот после точных ударов Левандовского (с пенальти), Рафиньи и Бальде.

Во втором тайме обе команды не собирались останавливать голевую феерию. На 48-й минуте бразилец Рафинья оформил дубль, в очередной раз продемонстрировав индивидуальное мастерство.

Интрига вернулась на 57-й минуте, когда Щенсный ценой красной карты остановил проход Мбаппе. Штрафной удар мастерски исполнил Родриго, забив гол красивым обводящим ударом.

После удаления футболисты "сине-гранатовых" начали играть осторожнее. Это принесло результат. До финального свистка счет не изменился. Команда Ганса-Дитера Флика победила Реал – 5:2.

Барселона" добыла 15-й Суперкубок Испании, единолично сохраняя лидерство по количеству трофеев.