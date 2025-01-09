Каталонская Барселона переживает непростые времена в финансовом плане. Из-за слишком высоких расходов каталонцам ограничивают возможности по трансферам игроков и их заявку на турниры.

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Барселона ставит ультиматум

Так, "блаугранас" имели проблемы с регистрацией Пау Виктора и Дани Ольмо, но в конце концов Высший совет по спорту временно разрешил заявить этих футболистов. Однако Барселоне еще надо добиться постоянного разрешения, доведя свои финансовые показатели до нормы.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на 3cat, игроки Барселоны недовольны таким отношением Ла Лиги и федерации к своему клубу. В случае снятия разрешения на регистрацию Ольмо и Виктора футболисты намерены объявить бойкот сборной Испании.

Это означает, что национальная команда может остаться без Гави, Педри, Ямаля, Кубарси, Касадо, Фермина Лопеса и, собственно, Ольмо на мартовские матчи. Напомним, что "фурия роха" является действующим чемпионом Европы.

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В текущем сезоне Барселона удачно стартовала в Ла Лиге и Лиге чемпионов, самым громким успехом была разгромная победа над Реалом на выезде (4:0). Впрочем с ноября в чемпионате у "блаугранас" наступил спад.

Подопечные Флика выиграли лишь один из семи последних матчей Ла Лиги и опустились на третье место. Расстояние от Реала уже составляет 5 баллов, тогда как Атлетико имеет преимущество в три очка и игру в запасе.