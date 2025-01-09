В Барселоне возникли проблемы с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора. Перед матчем Атлетик – Барселона руководству сообщили о разрешении на временную регистрацию футболистов, пишет 24 канал со ссылкой на Marca.

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Странная реакция Лапорты

Узнав эту информацию президент Барселон и в вип-зоне начал выкрикивать "негодяи", а также спрашивал представителей территориальных органов власти, которые прибывали на матч, кто они такие. Это все сопровождалось криками и оскорблениями.

По информации свидетелей, Лапорта также толкал различные предметы в помещении.

Дикое поведение Лапорты: смотрите видео

Напомним, что 7 января десять оппозиционных объединений должны были начать процедуру вынесения вотума недоверия Жоану Лапорте, однако голосование провалили и тот остался в должности.