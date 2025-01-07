Во вторник, 7 января, десять оппозиционных объединений должны были начать процедуру вынесения вотума недоверия Жоану Лапорте. Однако планы сорвались, пишет 24 канал со ссылкой на Diario Sport.

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Лапорта остается на должности

Жорди Фарре и Марк Корнет не явились в офис футбольного клуба перед заседанием. Сообщается, что первый еще не определился с окончательным решением, а второй подвергся давлению со стороны президента Барселоны.

Также от голосования воздержался Жозеп Бартомеу, который был инициатором заседания.

Другие участники проголосовали против, поскольку считают, что снятие Лапорты понесет за собой катастрофические последствия для команды, которая и так сейчас в трудном положении.

Напомним, что вопрос отставки Жоана Лапорты подняли после ситуации с регистрацией Дани Ольмо.