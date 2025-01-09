Каталонська Барселона переживає непрості часи у фінансовому плані. Через надто високі витрати каталонцям обмежують можливості щодо трансферів гравців та їх заявку на турніри.

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Барселона ставить ультиматум

Так, "блаугранас" мали проблеми із реєстрацією Пау Віктора та Дані Ольмо, але врешті-решт Вища рада зі спорту тимчасово дозволила заявити цих футболістів. Проте Барселоні ще треба домогтись постійного дозволу, довівши свої фінансові показники до норми.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на 3cat, гравці Барселони незадоволені таким ставленням Ла Ліги та федерації до свого клубу. В разі зняття дозволу на реєстрацію Ольмо та Віктора футболісти мають намір оголосити бойкот збірній Іспанії.

Це означає, що національна команда може залишитись без Гаві, Педрі, Ямаля, Кубарсі, Касадо, Ферміна Лопеса та, власне, Ольмо на березневі матчі. Нагадаємо, що "фурія роха" є чинним чемпіоном Європи.

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У поточному сезоні Барселона вдало стартувала в Ла Лізі та Лізі чемпіонів, найгучнішим успіхом була розгромна перемога над Реалом на виїзді (4:0). Втім з листопада в чемпіонаті у "блаугранас" настав спад.

Підопічні Фліка виграли лише один із семи останніх матчів Ла Ліги та опустились на третє місце. Відстань від Реала вже становить 5 балів, тоді як Атлетіко має перевагу в три очки та гру в запасі.