Лидер сборной Украины может сенсационно сменить клуб: кто заинтересовался футболистом

Карьера Александра Зинченко в последнее время явно пошла на спад. В начале сезона 2025 –2026 Арсенал отдал украинского футболиста в аренду в Ноттингем Форест, а теперь и "лесники" намерены избавиться от него.

Также, вероятно, футболист сборной Украины и "канониров" продолжит карьеру за пределами Англии. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Topskills Sports UK.

Читайте также Рома готовится к продаже Довбыка: в клубе выставили цену на футболиста и нашли покупателя

Где может продолжить карьеру Зинченко?

По информации источника, Ноттингем Форест договорился о досрочном прекращении сотрудничества с Зинченко. В ближайшее время украинский футболист вернется в Арсенал, где не особо рассчитывают на него.

Отметим, что левый защитник имеет несколько вариантов продолжения карьеры после возвращения к "канонирам". В то же время лондонский клуб не будет препятствовать потенциальному переходу футболиста сборной Украины.

По предварительным данным, Зинченко заинтересовались в Саудовской Аравии и Италии. Сейчас в борьбе за украинского фулбека фигурируют такие клубы как Рома, а также Аль-Хиляль, который готов платить солидные средства футболисту.

Ранее портал SoccerPlayer сообщал о том, что к лидеру сборной Украины проявляли интерес в Турции. По имеющейся информации, Галатасарай планирует оформить трансфер Александра.

Как сложилась карьера Зинченко в Арсенале?