Лидер сборной Украины может сенсационно сменить клуб: кто заинтересовался футболистом
- Александр Зинченко может покинуть Ноттингем Форест и вернуться в Арсенал, который не рассчитывает на него.
- Зинченко заинтересовались клубы из Саудовской Аравии и Италии, а также в Турции.
Карьера Александра Зинченко в последнее время явно пошла на спад. В начале сезона 2025 –2026 Арсенал отдал украинского футболиста в аренду в Ноттингем Форест, а теперь и "лесники" намерены избавиться от него.
Также, вероятно, футболист сборной Украины и "канониров" продолжит карьеру за пределами Англии. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Topskills Sports UK.
Где может продолжить карьеру Зинченко?
По информации источника, Ноттингем Форест договорился о досрочном прекращении сотрудничества с Зинченко. В ближайшее время украинский футболист вернется в Арсенал, где не особо рассчитывают на него.
Отметим, что левый защитник имеет несколько вариантов продолжения карьеры после возвращения к "канонирам". В то же время лондонский клуб не будет препятствовать потенциальному переходу футболиста сборной Украины.
По предварительным данным, Зинченко заинтересовались в Саудовской Аравии и Италии. Сейчас в борьбе за украинского фулбека фигурируют такие клубы как Рома, а также Аль-Хиляль, который готов платить солидные средства футболисту.
Ранее портал SoccerPlayer сообщал о том, что к лидеру сборной Украины проявляли интерес в Турции. По имеющейся информации, Галатасарай планирует оформить трансфер Александра.
Как сложилась карьера Зинченко в Арсенале?
В 2022 году украинский футболист перешел из Манчестер Сити в Арсенал. "Канониры" заплатили "горожанам" за Зинченко 35 миллионов евро.
Лидер сборной Украины сыграл за лондонский клуб более 90 матчей и отметился 3 голами. Летом 2025 года Александр перешел в аренду в Ноттингем Форест.
Ло "лесников" украинца пригласил Анже Постекоглу, который доверял ему. Однако австралийца уволили в октябре, а его место занял Шон Дайч, который не видит Зинченко в своих планах.
В Ноттингеме Александр провел всего 10 матчей, ведь долгое время залечивал травму икроножной мышцы.