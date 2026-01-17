Римляне готовится к продаже футболиста сборной Украины и выставила цену на него. Более того, итальянский клуб уже нашел покупателя, сообщает 24 канал со ссылкой на SKORER.
В каком клубе может оказаться Довбик?
По информации источника, Довбик может перейти в турецкий Фенербахче. "Желтые канарейки" планируют в ближайшее время пригласить украинского форварда в команду – сейчас они изучают возможность подписания футболиста.
Руководство Ромы уже выставило ценных на украинца для потенциальных покупателей. "Волки" оценили 28-летнего нападающего в 20 – 25 миллионов евро.
Напомним, что недавно у Довбика обнаружили травму мышечно-сухожильного аппарата левого бедра. Ожидалось, что футболисту не понадобится врачебное вмешательство, но по информации Roma Sport, Артем перенесет операцию – он пропустит не менее двух месяцев.
Как Довбык выступает в текущем сезоне?
Перед началом текущего сезона команду возглавил Джан Пьеро Гасперини. Главный тренер римлян в основном отдает предпочтение новичку римлян Эвану Фергюсону.
Также недавно "волки" подписали Дони Малена из Астон Виллы. Трансфер нидерландского нападающего только усложняет ситуацию Довбика в команде, увеличив конкуренцию среди футболистов.
В сезоне 2025 – 2026 Артем сыграл в 17 матчах за Рому во всех турнирах, но в основном он появлялся на поле со скамейки запасных. Всего украинский форвард забил три гола и отдал две результативные передачи.
