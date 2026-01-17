Римляни готується до продажу футболіста збірної України та виставила ціну на нього. Ба більше, італійський клуб вже знайшов покупця, повідомляє 24 канал із посиланням на SKORER.

У якому клубі може опинитися Довбик?

За інформацією джерела, Довбик може перейти у турецький Фенербахче. "Жовті канарки" планують найближчим часом запросити українського форварда у команду – наразі вони вивчають можливість підписання футболіста.

Керівництво Роми вже виставило цінних на українця для потенційних покупців. "Вовки" оцінили 28-річного нападника у 20 – 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що нещодавно у Довбика виявили травму м'язового-сухожильного апарату лівого стегна. Очікувалося, що футболісту не знадобиться лікарське втручання, але за інформацією Roma Sport, Артем перенесе операцію – він пропустить не менше двох місяців.

Як Довбик виступає у поточному сезоні?