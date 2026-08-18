Зинченко стал самым дорогим украинским свободным агентом: кто еще в списке

За две недели до начала осени бывший игрок Манчестер Сити и Арсенала Александр Зинченко по-прежнему остается без клуба. Футболист сборной Украины оказался самым дорогим из наших соотечественников, у которого нет действующего контракта.

Большой опыт выступлений в Английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов позволяет Зинченко сохранять солидную трансферную стоимость. Он опережает других свободных агентов с украинским паспортом как минимум вдвое, пишет 24 Канал.

Как выглядит топ-3 самых дорогих свободных агентов из Украины

Александр Зинченко оценивается аналитическими порталами в 8 миллионов евро. Пока полузащитник-универсал продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, полученной в "Аяксе", найти себе новый клуб ему пока не удалось. Традиционные слухи о Турции не имели под собой оснований, а вариант с Полесьем и УПЛ не пошел дальше фантазий некоторых журналистов и болельщиков.

Еще один футболист, судьба которого связана с Житомиром, – это Алексей Гуцуляк. Расторжение контракта с "Полесьем" оказалось тяжелым и скандальным, а вот с продолжением карьеры одного из самых ярких игроков сборной Украины эпохи Сергея Реброва пока нет ясности. Его стоимость оценивают в 3,5 миллиона евро.

В пять раз дешевле оценивают контракт бывшего футболиста "Шахтера" и "Аталанты" Виктора Коваленко. 30-летний полузащитник последний год скитался по кипрским клубам, а теперь может оказаться в второй по силе лиге Турции. Но пока о сотрудничестве с какой-либо из тамошних команд Коваленко не объявил.

Что еще есть в списке известных свободных агентов

Богдан Леднев и Максим Лунев играли ключевые роли в "Заре", когда луганчане были яркой третьей силой в украинском чемпионате. Но у обоих в свои 28 лет нет очереди из желающих их подписать.

23-летние Денис Шостак и Антон Боль – самые молодые в топ-10, после "Александрии" так и не договорились о новой команде. Так же покинул "александрийцев" и Андрей Кулаков.

Максим Ковалев, известный выступлениями за "Зирку" (Кропивницкий) и "Ингулец", опустился на любительский уровень. А голкипер Владимир Маханьков оказался не нужен "Кривбассу", а новый клуб еще не нашел.