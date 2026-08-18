Великий досвід виступів в Англійській Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів дозволяє Зінченку утримувати солідну трансферну вартість. Він випереджає інших вільних агентів з українським паспортом щонайменше удвічі, пише 24 Канал.

Як виглядає топ-3 найдорожчих вільних агентів з України

Олександр Зінченко оцінюється аналітичними порталами у 8 мільйонів євро. Поки хавбек-універсал продовжує відновлюватися від важкої травми, якої він зазнав в Аяксі, знайти собі новий клуб йому поки не вдалося. Традиційні чутки про Туреччину не мали під собою підґрунтя, а варіант з Поліссям і УПЛ не пішов далі фантазій деяких журналістів і вболівальників.

Ще один футболіст, доля якого пов'язана з Житомиром, це Олексій Гуцуляк. Завершення співпраці з Поліссям видалося важким і скандальним, а от з продовженням кар'єри у одного з найяскравіших гравців збірної України епохи Сергія Реброва поки ясності немає. Його вартість вираховують на рівні 3,5 мільйонів євро.

У п'ять разів дешевше оцінюють контракт колишнього футболіста Шахтаря і Аталанти Віктора Коваленка. 30-річний півзахисник останній рік поневірявся кіпрськими клубами, а тепер може опинитися у турецькій другій за силою лізі. Але поки про співпрацю з якоюсь із тамтешніх команд Коваленко не оголосив.

Хто ще є у списку відомих вільних агентів

Богдан Леднєв і Максим Луньов грали ключові ролі у Зорі, коли луганці були в українському чемпіонаті яскравою третьою силою. Але обидва у свої 28 років не мають черги з охочих їх підписати.

23-річні Денис Шостак і Антон Боль – наймолодші у топ-10, після Олександрії так і не домовилися про нову команду. Так само залишив олександійців і Андрій Кулаков.

Максим Ковальов, відомий виступами з Зірку Кропивницький та Інгулець, опустився на аматорський рівень. А голкіпер Володимир Маханьков виявився непотрібним Кривбасу, а новий клуб ще не підшукав.