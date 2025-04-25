Украинцы зажигают заграницей: Зубков и Коваленко забили по мячу за свои клубы

Украинские футболисты отметились забитыми мячами заграницей. Александр Зубков и Виктор Коваленко продемострировали блестящую игру за свои команды.

В среду, 24 апреля, Трабзонспор и Эмполи провели свои кубковые матчи. Украинцы также приняли участие в противостояниях своих команд, пишет 24 канал.

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Гол Зубкова

Трабзонспор встретился с Гезтепе в полуфинале Кубка Турции. Все трое украинцев вышли в стартовом составе команды и клуб одержал победу со счетом 2:0.

Александр Зубков помог Трабзонспору удвоить счет и забить решающий гол.

Гол Зубкова: смотрите видео

Результативные действия Коваленко

Эмполи сыграл против Болоньи во втором полуфинальном матче Кубка Италии. Первый матч команда Коваленко проиграла 0:3, а во втором проиграла 2:1.

На второе противостояние Виктор вышел в стартовом составе и забил гол в первом тайме. Украинец добил мяч в пустые ворота и сделал счет равным – 1:1

Видео гола Коваленко