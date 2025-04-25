У середу, 24 квітня, Трабзонспор та Емполі провели свої кубкові матчі. Українці також взяли участь у протистояннях своїх команд, пише 24 канал.

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Гол Зубкова

Трабзонспор зустрівся з Гезтепе у півфіналі Кубка Туреччини. Усі троє українців вийшли у стартовому складі команди і клуб здобув перемогу з рахунком 2:0.

Олександр Зубков допоміг Трабзонспору подвоїти рахунок і забити вирішальний гол.

Гол Зубкова: дивіться відео

Результативні дії Коваленка

Емполі зіграв проти Болоньї у другому півфінальному матчі Кубка Італії. Перший матч команда Коваленка програла 0:3, а у другому програла 2:1.

На друге протистояння Віктор вийшов у стартовому складі та забив гол у першому таймі. Українець добив м'яч у пусті ворота та зробив рахунок рівним – 1:1

Відео голу Коваленка