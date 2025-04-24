В середині березня, він отримав травму коліна й було оголошено, що вже не допоможе "пілігримам" до кінця сезону. На щастя, відновлення українця відбувається краще, ніж очікувалося.

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Таловєров випередив графік відновлення

Головний тренер Плімута Мирон Мусліч розповів про стан здоров'я Максима Таловєрова. За словами австрійського наставника, український захисник повністю відновився від травми та готовий допомагати команді, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу "пілігримів".

Максі повністю відновився та повернувся до тренувань. Він буде в заявці на суботній матч. Центральні захисники мають інший підхід до реабілітації – вони відновлюються інакше,

– сказав Мусліч.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Максим Таловєров провів 11 поєдинків у складі Плімута. В них він відзначився двома голами.

Довідка. В наступному матчі "пілігрими" зустрічатимуться на виїзді з Престоном. Гра відбудеться 26 квітня та розпочнеться о 17.00 за київським часом.

Нагадаємо, що Плімут веде боротьбу за збереження прописки в Чемпіоншипі. За два тури до завершення чемпіонату команда відстає від рятувальної позиції на три залікові бали.