Захисник збірної України у січні став гравцем Плімута. Він одразу виборов собі місце в основному складі англійського клубу, проте, на жаль, у нинішньому сезоні вже не зможе допомогти "пілігримам".

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Скільки пропустить Таловєров

Усе через травму, яку він отримав 15 березня в матчі проти Дербі Каунті. Спочатку здавалося, що вона не матиме серйозних наслідків і гравець навіть прибув у розташування національної команди.

Проте після медогляду він був вимушений залишити табір "синьо-жовтих". Тепер же невтішний висновок щодо пошкодження коліна підтвердив головний тренер Плімута Мирон Мусліч, повідомляє 24 Канал із посиланням на Plymouth Live.

"Я думаю, що він вибув на сім-вісім тижнів. Це величезна невдача для нас. Він дуже розчарований, тому що сезон для нього закінчився, він більше не зможе підтримувати нас.

Ми всі добре дізналися Максима за останні два місяці, він боєць, має добрий дух, чудовий хлопець із хорошим характером. Він дуже пригнічений, але це також можливість для нього відновитися, вилікуватися, він отримає повну підтримку Плімута, від усіх нас", – заявив Мусліч.

До слова. У нинішньому сезону Максим Таловєров провів 11 поєдинків за "пілігримів" у всіх турнірах. Він відзначився двома забитими м'ячами, зокрема, і пам'ятним у ворота Манчестер Сіті в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії.

Нагадаємо, що наразі Плімут веде боротьбу за виживання в англійському Чемпіоншипі. Команда посідає останнє місце в турнірній таблиці та відстає на шість очок від рятівної позиції за вісім турів до кінця чемпіонату.