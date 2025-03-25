Защитник сборной Украины в январе стал игроком Плимута. Он сразу завоевал себе место в основном составе английского клуба, однако, к сожалению, в нынешнем сезоне уже не сможет помочь "пилигримам".

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Сколько пропустит Таловеров

Все из-за травмы, которую он получил 15 марта в матче против Дерби Каунти. Сначала казалось, что она не будет иметь серьезных последствий и игрок даже прибыл в расположение национальной команды.

Однако после медосмотра он был вынужден покинуть лагерь "сине-желтых". Теперь же неутешительный вывод о повреждении колена подтвердил главный тренер Плимута Мирон Муслич, сообщает 24 Канал со ссылкой на Plymouth Live.

"Я думаю, что он выбыл на семь-восемь недель. Это огромная неудача для нас. Он очень разочарован, потому что сезон для него закончился, он больше не сможет поддерживать нас.

Мы все хорошо узнали Максима за последние два месяца, он боец, имеет хороший дух, замечательный парень с хорошим характером. Он очень подавлен, но это также возможность для него восстановиться, вылечиться, он получит полную поддержку Плимута, от всех нас", – заявил Муслич.

К слову. В нынешнем сезона Максим Таловеров провел 11 поединков за "пилигримов" во всех турнирах. Он отметился двумя забитыми мячами, в частности, и памятным в ворота Манчестер Сити в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Напомним, что сейчас Плимут ведет борьбу за выживание в английском Чемпионшипе. Команда занимает последнее место в турнирной таблице и отстает на шесть очков от спасительной позиции за восемь туров до конца чемпионата.