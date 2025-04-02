Зубков забил победный гол в Кубке Турции: эффектное видео

В среду, 2 апреля, состоялись четвертьфинальные матчи Кубка Турции сезона-2024/2025. В одном из них Трабзонспор сыграл дома против Бодрума.

Александр Зубков отыграл в кубковом противостоянии 106 минут. За это время украинский полузащитник Трабзонспора успел отличиться результативным действием, сообщает 24 канал.

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Важный гол Зубкова

Матч между Трабзонспором и Бодрумом выдался довольно напряженным. В основное время команды сыграли вничью со счетом 2:2.

На 98-й минуте кубкового поединка Александр Зубков сумел вывести вперед "черноморских штормов". Украинец сместился с левого фланга в центр и нанес точный удар из-за пределов штрафной площадки.

В итоге гол Александра Зубкова стал решающим в матче. Трабзонспор обыграл Бодрум со счетом 3:2.

Видео гола Александра Зубкова:

В текущей кампании Александр Зубков сыграл в 8 матчах за Трабзонспор во всех турнирах. Гол в Кубке Турции стал третьим для украинца в составе "черноморских штормов".