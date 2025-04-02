Олександр Зубков відіграв у кубковому протистоянні 106 хвилин. За цей час український півзахисник Трабзонспора встиг відзначитись результативною дією, повідомляє 24 канал.

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Важливий гол Зубкова

Матч між Трабзонспором та Бодрумом видався доволі напруженим. В основний час команди зіграли внічию з рахунком 2:2.

На 98-й хвилині кубкового поєдинку Олександр Зубков зумів вивести вперед "чорноморських штормів". Українець змістився з лівого флангу у центр та задав влучного удару з-за меж штрафного майданчика.

У підсумку гол Олександра Зубкова став вирішальним у матчі. Трабзонспор обіграв Бодрум з рахунком 3:2.

Відео голу Олександра Зубкова:

У поточній кампанії Олександр Зубков зіграв у 8 матчах за Трабзонспор в усіх турнірах. Гол у Кубку Туреччини став третім для українця у складі "чорноморських штормів".