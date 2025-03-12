Українські легіонери Трабзонспора Олександр Зубков, Данило Сікан і Арсеній Батагов отримали нового тренера. У розпал сезону "бордово-синіх"очолив 47-річний Фатіх Текке, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу.

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Легенда Трабзонспору очолив команду

На цій посаді колишній форвард збірної Туреччини замінив титулованого Шенола Гюнеша, якого відправили у відставку через посередні результати команди у чемпіонаті.

Ми представляємо вам ім'я, яке несе в собі відбиток історії нашого клубу та асоціюється з Трабзонспором. Протягом певного періоду ми пройшли через деякі процеси, які засмутили і футболістів, і вболівальників. Тепер ми починаємо нову главу. Нехай цей шлях принесе нам позитивний результат,

– йдеться у заяві президента клубу Серкана Килича.

Перед новими головним тренером стоїть непросте завдання виправити турнірне становище та пробитися в єврокубки. Тож йому доведеться по ходу чемпіонату робити зміни у грі.

Що відомо про Фатіх Текке