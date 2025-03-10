В останніх чотирьох матчах турецької Суперліги Трабзонспор зазнав трьох поразок. Незадовільні результати "бордово-синіх" підштовхнули керівництво клубу до радикальних дій, пише 24 Канал з посиланням на сайт Трабзонспора.

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Трабзонспор вказав на двері титулованому тренеру

Останньою краплею стала домашня поразка Трабзонспора від Хатайспора (1:2). У цьому поєдинку дебютним голом за "чорноморські шторми" відзначився Олександр Зубков.

Після цього матчу доля головного тренера Трабзонспора була вирішена. 10 березня пресслужба клубу повідомила про звільнення Шенола Гюнеша.

72-річний турецький фахівець очолював команду з 3 вересня 2024 року. Це було п'яте повернення Гюнеша до Трабзонспора. На цій посаді він протримався пів року.

Довідка. Шенол Гюнеш під час ігрової кар'єри шість разів ставав чемпіоном Туреччини у складі Трабзонспора. У статусі тренера двічі приводив Бешикташ до золотих нагород Суперліги, а на чолі збірної Туреччини створив справжню сенсацію на ЧС-2002, привівши команду до "бронзи".

Після 25-ти зіграних матчів Трабзонспор з 32 очками займає 10 місце. Взимку до команди приєдналися два гравці Шахтаря – Данило Сікан та Олександр Зубков. З літа 2024 року "бордово-сині" кольори захищає Арсеній Батагов.